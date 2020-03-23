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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенное время: официальное решение УЕФА

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Из-за пандемии коронавируса в мире в УЕФА решили отложить финала Лиги чемпионов (среди мужских и женских команд) и Лиги Европы.

Информация о переносе этих матчей на неопределенное время опубликована на официальном сайте УЕФА.

К слову УЕФА рассматривает худший сценарий окончания Лиги чемпионов и Лиги Европы

При этом решение о новых датах матчей пока не приняты.

В УЕФА создали специальную рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.

  • Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле 31 мая. Финал Лиги Европы – 27 мая в Гданьске.
  • Перед тем в УЕФА официально перенесли Евро-2020 на лето 2021 года. Новые даты проведения чемпионата Европы по футболу 11 июня – 11 июля 2021 года.
  • После того, как Евро-2020 перенесли, СМИ писали о том, что финал Лиги Европы может состояться 24 июня, а победителя Лиги чемпионов определят 27 июня.
  • После вспышки коронавируса в Европе и выявления его у футболистов, УЕФА отменил матчи еврокубков и игры национальных сборных. Так, в Лиге чемпионов сыграли четыре из восьми матчей 1/8 финала. В Лиге Европы сыграли только первые матчи 1/8 финала. В них "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Лига чемпионов
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