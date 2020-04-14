Финансирование сократили более чем вдвое: сильнее всего пострадали спортсмены с инвалидностью

Верховная Рада Украины сократила финансирование украинского спорта более чем вдвое. 13-го апреля депутаты внесли изменения в государственный бюджет на 2020 год. Изменения были внесены из-за распространения COVID-19 в Украине и мире, что привело к экономическим проблемам.

Принятый в 2019 году бюджет предусматривал финансирование министерства на сумму 4,128 миллиарда гривен. После принятых изменений финансирования сократили на 2,3 миллиарда гривен.

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Наибольшие потери

Почти на 800 миллионов гривен сократили финансирование развития физкультуры и спорта высших достижений.

Более чем на 300 миллионов урезали бюджет на подготовку и участие в соревнованиях, в том числе и из-за отмены Олимпиады-2020. Игры состоятся в 2021 году.

Больше всего пострадал спорт людей с инвалидностью. Из почти 2 миллиардов гривен им оставили 412 миллионов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в комментарии "Суспильному" заявил, что выделенных средств должно хватить на подготовку спортсменов и зарплаты тренерам.

"Нам сегодня дали средства на олимпийский, неолимпийский и паралимпийский спорт. Затем мы пересмотрим бюджет, нам добавят еще средства.

Нам предоставили средства на зарплаты тренерам, закупку спортивного инвентаря, экипировки. То есть сегодня мы видим, что будем обеспечены после окончания карантина всем тем, что нам необходимо", – сказал министр.

Кстати Зеленский назначил стипендии олимпийцам и их тренерам, среди них и депутат Беленюк



Больше всего сократили в бюджете / Инфографика 24 канала

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