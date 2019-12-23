Почему прекратили финансировать украинских спортсменов – детали

Украинские спортсмены из-за прекращения финансирования государством рискуют не начать подготовку к чемпионатам мира, Европы и Олимпийских игр 2020 года. Спорт24 рассказывает детали сложившейся ситуации с финансированием спортивных федераций.

Что произошло

17 декабря Кабинет министров Украины приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом, к концу 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.

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"Сейчас в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства нет средств, у нас какой-то дефолт, проблемы с бюджетом... Это фейк, не верьте этим ложным сообщениям. Ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги и для того, чтобы выплатить пенсии, и зарплаты, и субсидии, и социальные выплаты, и другие защищенные статьи. Проблем с этими платежами нет", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас заканчивается бюджетный год и все последние десятилетия государство имело неэффективные процессы. "Поэтому проектируя бюджет на следующий год, как правило, государство очень ошибается, и потом в конце года эти ошибки надо исправлять в ручном режиме. Ничего удивительного не происходит. Этот бюджетный год мы заканчиваем без долгов по пенсиям, зарплатам, соцвыплатам. Следующий год начнем так, чтобы в конце 2020 года таких проблем не возникало", – сказал Гончарук в своем видеообращении в Facebook.

Он уточнил, что до конца фингода – 27 декабря – правительство будет ежедневно в ручном режиме отслеживать каждый бюджетный платеж, чтобы "ни копейки не было украдено".

Реакция Федерации легкой атлетики Украины

19-го декабря президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что украинские спортсмены могут не начать подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио. Причина – отсутствие финансирования.

Подготовка к Олимпийским играм 2020 года прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию.

Уже сейчас сумма обязательств по мероприятиям, которые проведены, и компенсация за которые не гарантируется Минмолодьспортом, составляет около 4,5 миллиона гривен. Даже для такой сильной и успешной организации, как ФЛАУ, это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать,

– сказал Игорь Гоцул.

Он заявил, что уже от 19 декабря были отменены сборы в Черкассах, Днепре и Броварах для группы метания, а также в Киеве для группы прыгунов (включая собрание для серебряного призера чемпионата мира-2017 Юлии Левченко). Кроме того, сокращено финансирование соревнований спортивных ходоков в Сумах.

"Мы сокращаем финансирование сборов, проводимых за рубежом. Это – собрание в Кыргызстане, Испании, Португалии, Турции, Польши, Кении для наших ведущих спортсменов. Вынуждены пойти на такой шаг, потому что нет никаких гарантий от Министерства. Поэтому просим спортсменов и тренеров, которых коснулась эта ситуация, срочно контактировать с главными и старшими тренерами для обсуждения деталей реализации этого решения", – говорится в обращении президента ФЛАУ.

Гоцул сообщает, что ФЛАУ не имеет никаких гарантий Министерства о выплате заранее оговоренных денег.

Впоследствии Гоцул сообщил, что украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за отсутствия государственного финансирования.

Украинские легкоатлеты могут вообще не поехать на Олимпиаду? Есть такой риск. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за рубежом, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем восстановить ее в январе-феврале,

– сказал Гоцул.

Видео обращения Гоцула

Кто поддержал Гоцула?

Четыре национальные спортивные федерации написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Под открытым письмом подписались председатели

Федерации регби;

Федерации хоккея;

Федерации баскетбола;

Федерации легкой атлетики.

Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования – чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и результат выступления украинских спортсменов. В такой ситуации все это находится под угрозой срыва,

– говорится в письме.

Федерации отмечают, что у них уже есть задолженность за услуги, полученные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов.

"Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда до достижения цели остается сделать последние шаги", – заявляют главы спортивных федераций.

В резюмирующей части письма они просят у Зеленского и Разумкова, чтобы государство выполнило в полном объеме обязательства по финансированию, заключенные между федерациями и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Интересно, что все решения относительно государственных выплат принимает Кабмин. В то же время спортивные федерации обращаются к президенту и спикеру парламента, но не к премьеру.

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Реакция министерства

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вопрос с финансированием будет решен в течение нескольких дней. По его словам, сумма, которая задерживается, – это 4,5 миллиона гривен.

"Все выровняется буквально за 2-3 дня. Я хочу заверить, что подготовка к Олимпиаде и ее проведение – все будет очень хорошо", – убеждает Бородянский.

Также 20 декабря в своем фейсбуке министр написал, что текущие оплаты федерациям будут восстановлены уже в понедельник.

Заместитель Министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил, что ведомство постоянно мониторит ситуацию со спортсменами, которые находятся за пределами страны на соревнованиях и сборах. "Мы поддерживаем телефонную связь с тренерами и просим их сразу нас информировать в случае форс-мажоров", – заявил Шумилин.

Для подтверждения он опубликовал информацию о пребывании спортсменов и тренеров за рубежом в период с 21 по 31 декабря 2019 года.

Согласно документу, не оплачены проживание и питание сборной Украины по велоспорту (трек), которая с 16 декабря по 10 января находится в Турции.

Также проблемы с финансированием у национальной команды по велоспорту (маунтенбайк), которая также с 23 декабря по 12 января должна быть в Турции.

Кроме того, не выделены средства на сборную Украины по велоспорту (шоссе), которая с 26 декабря до 12 января должна находиться в Турции.

Другие сборные не имеют замечаний. В то же время Шумилин ничего не говорит об украинских спорсменах, которые тренируются в Украине.

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Депутат Верховной Рады Жан Беленюк, который возглавляет спортивный организационный комитет по вопросам подготовки и участия национальных сборных команд в Олимпийских играх-2020, заявил, что разговаривал с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Также он попросил спортивные федерации предоставить информацию об объемах средств, которые необходимо выделить в рамках проводимых мероприятий в декабре 2019 года.

По информации министерства молодежи и спорта Украины, на подготовку национальных сборных и их участие в международных соревнованиях в 2020 году выделено более 855 миллионов гривен.

Отдельной бюджетной программой предусмотрено 386 миллионов гривен на подготовку и участие украинских спортсменов в ХХХІІ летних Олимпийских Играх в Токио.

Сейчас Украина имеет 78 лицензий на Токио-2020. Лицензионные соревнования продлятся до июня 2020 года.