Финляндия – Швеция: где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

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Финляндия – Швеция: онлайн
Финляндия – Швеция: онлайн

В среду, 23 мая, на чемпионате мира в Словакии в рамках четвертьфинала плей-офф сыграют сборные Финляндии и Швеции. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Трансляцию поединков чемпионата мира по хоккею 2019 в Украине осуществляет телеканал Xsport.

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Таким образом, матч Финляндия – Швеция можно посмотреть по телевидению на канале Xsport, или онлайн по этой ссылке. Начало игры – в 21:15.

Победитель пары Финляндия – Швеция в полуфинале сыграет против сборной России, которая минимально одолела США.

Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал турнира со второго места в группе A, шведы стали третьими в группе Б. Ранее команды провели между собой 55 матчей. В 28 случаях побеждали финны, еще 27 игр завершились победой команды Швеции.

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Теги: Спорт Хоккей
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