Финляндия и Россия без проблем победили на чемпионате мира по хоккею: видео

Очередные победы на чемпионате мира по хоккею одержали сборные Финляндии и России. На этот раз от них пострадали Франция и Швейцария соответственно. При этом оба матча закончились с одинаковым счетом 3:0.

Франция – Финляндия 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Финны забросили по одной шайбе в каждом из периодов. При этом делали это в равных составах, хотя французы за матч заработали аж 18 минут штрафа.

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Таким образом сборная Финляндии осталась на первом месте в группе A и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Франция и в дальнейшем на предпоследней строчке.

Швейцария – Россия 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Очередную победу одержала Россия. Для них она стала шестой на турнире. На этот раз россиянам уступила Швейцария. Дважды отличился Кучеров, который вышел на первое место в гонке бомбардиров – 14 очков (6 голов и 8 передач).