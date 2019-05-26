Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду: видео

80 Читати новину українською
Канада - Финляндия: видео и обзор матча по хоккею 26 мая 2019 - ЧМ 2019

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2019. В воскресенье, 26 мая, в финале финны обыграли сборную Канады.

Финляндия — Канада 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Финальный матч для сборной Финляндии начался не слишком удачно. Сначала Каски не сумел реализовать буллит, так впоследствии Теодор вывел канадцев вперед.

Читайте также: Россия победила Чехию в борьбе за третье место на ЧМ по хоккею

И именно удаление Теодора в начале второго периода дало возможность сборной Финляндии сравнять счет в матче. Шайбу забросил Анттила. При этом он сделал это на 02:35 второго периода. А на 02:35 третьего периода Анттила забросил вторую шайбу в ворота канадцев, выведя финнов вперед.

Третью шайбу у финнов забросил Песонен, который и установил окончательный результат матча.

Видеообзор финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада 

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории. Защищать свой титул финнам придется уже в следующем году. Чемпионат мира по хоккею 2020 состоится в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

 

blog_ava
Я обескуражен и зол, – Кличко прокомментировал инцидент с только что открытым мостом в Киеве
26 мая
1008
Теги: Чемпионат мира по хоккею 2019 Новости Спорта Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду: видео
26 мая 23:51 Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду: видео
80
"Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео
26 мая 22:18 "Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео
31
Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
26 мая 21:02 Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
59
Хэмилтон выиграл гран-при Монако, Ферстаппен потерял место на подиуме из-за штрафа: фото и видео
26 мая 18:53 Хэмилтон выиграл гран-при Монако, Ферстаппен потерял место на подиуме из-за штрафа: фото и видео
36
Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной
26 мая 18:09 Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук