Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду: видео

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2019. В воскресенье, 26 мая, в финале финны обыграли сборную Канады.

Финляндия — Канада 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Финальный матч для сборной Финляндии начался не слишком удачно. Сначала Каски не сумел реализовать буллит, так впоследствии Теодор вывел канадцев вперед.

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И именно удаление Теодора в начале второго периода дало возможность сборной Финляндии сравнять счет в матче. Шайбу забросил Анттила. При этом он сделал это на 02:35 второго периода. А на 02:35 третьего периода Анттила забросил вторую шайбу в ворота канадцев, выведя финнов вперед.

Третью шайбу у финнов забросил Песонен, который и установил окончательный результат матча.

Видеообзор финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории. Защищать свой титул финнам придется уже в следующем году. Чемпионат мира по хоккею 2020 состоится в швейцарских Цюрихе и Лозанне.