Финны обыграли словаков на ЧМ-2019 по хоккею, Чехия разбила Норвегию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/narodnitym

Сборная Чехии и Финляндии выиграли свои вторые матчи на чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких городах Братислава и Кошице.

Словакия – Финляндия 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

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Хозяйка соревнований сборная Словакии, которая сенсационно одолела США, не смогла переиграть Финляндию, которая в первой игре победила Канаду. В достаточно равном поединке Финляндия сумела вырвать победу только в последнем периоде, забросив две шайбы.

Таким образом, сборная Финляндии возглавила группу A.

Норвегия – Чехия 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Сборная Чехии также пока идет без поражений. После того, как чехи одолели Швецию, они не заметили сопротивления Норвегии. Чехи забросили норвежцам аж 7 шайб и позволили сопернику дважды поразить свои ворота.

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После двух туров Чехия возглавляет группу B.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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