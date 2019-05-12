Финны обыграли словаков на ЧМ-2019 по хоккею, Чехия разбила Норвегию: видео

Сборная Чехии и Финляндии выиграли свои вторые матчи на чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких городах Братислава и Кошице.

Словакия – Финляндия 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Другие результаты: Германия разбила Британию на чемпионате мира по хоккею, Латвия победила Австрию: видео

Хозяйка соревнований сборная Словакии, которая сенсационно одолела США, не смогла переиграть Финляндию, которая в первой игре победила Канаду. В достаточно равном поединке Финляндия сумела вырвать победу только в последнем периоде, забросив две шайбы.

Таким образом, сборная Финляндии возглавила группу A.

Норвегия – Чехия 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Сборная Чехии также пока идет без поражений. После того, как чехи одолели Швецию, они не заметили сопротивления Норвегии. Чехи забросили норвежцам аж 7 шайб и позволили сопернику дважды поразить свои ворота.

Смотрите также: ЧМ-2019 по хоккею – Швейцария забросила 9 шайб итальянцам, Дания переиграла французов: видео

После двух туров Чехия возглавляет группу B.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram