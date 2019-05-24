Финны в овертайме победили чемпионов мира, Чехия разгромила Германию в 1/4 ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею определились команды, которые сыграют в полуфинале турнира. Одного из участников удалось определить лишь в овертайме.

Финляндия – Швеция 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шведы сложили с себя полномочия чемпионов мира. "Тре крунур" не смогли пройти в полуфинал, уступив сборной Финляндии. Финны забросили первую шайбу уже на первой минуте встречи. Но шведы удачно разыграли большинство, а затем вышли вперед.

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Во втором периоде Петтерссон довел преимущество шведов до двух шайб. Но после этого финны дважды поразили ворота соперников. И Густафссон за 25 секунд до конца второго периода вновь вывел шведов вперед.

Третий период не выдался таким богатым на заброшенные шайбы. Но один из одиннадцати бросков финнов таки достиг цели. При равном исходе командам пришлось играть овертайм. Где уже на 01:37 минуте Маннинен забросил решающую шайбу. Именно она позволила сборной Финляндии победить и выйти в полуфинал турнира. Там их ждет сборная России.

Чехия – Германия 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Еще одним полуфиналистом стала сборная Чехии. Команда разгромила сборную Германии.

Хотя первый и второй периоды не предусматривали разгромного счета. В первом чехи нанесли 11 ударов по воротам, в то время как немцы лишь шесть. Но ни одной из команд результата это не принесло.

Зато во втором периоде команды обменялись точными бросками – на шайбу Коваржа немцы ответили реализованным моментом Мауэра.

А уже в третьем периоде чехи забросили сразу четыре шайбы. Последнюю Коварж забросил за 10 секунд до конца матча в пустые ворота.

Таким образом сборная Чехии сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира по хоккею.