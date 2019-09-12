Фиорентина – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии
"Ювентус" едет во Флоренцию. В одном из наиболее интересных матчей третьего тура Серии А "Фиорентина" примет действующего чемпиона Италии.
Эксперты считают, что фаворитом поединка будут гости.
Читайте также: Футболист сборной Украины летом мог перейти в "Ювентус", но отказался
• 1,727 – коэффициент на победу туринцев.
• 5,3 – коэффициент на то, что викторию отпразднуют хозяева.
• 3,88 – коэффициент на ничью.
"Фиорентина" – "Ювентус": букмекерский прогноз
В прошлом сезоне "старая синьора" дважды обыгрывала "фиалок".
"Ювентус" дважды победил в матчах против "Фиорентины"
Сможет ли "Фиорентина" остановить Роналду и компанию – скоро узнаем. Матч начнется в субботу, 14 сентября, в 16:00.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии