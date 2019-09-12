Фиорентина – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

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"Ювентус" едет во Флоренцию. В одном из наиболее интересных матчей третьего тура Серии А "Фиорентина" примет действующего чемпиона Италии.

Эксперты считают, что фаворитом поединка будут гости.

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• 1,727 – коэффициент на победу туринцев.

• 5,3 – коэффициент на то, что викторию отпразднуют хозяева.

• 3,88 – коэффициент на ничью.


"Фиорентина" – "Ювентус": букмекерский прогноз

В прошлом сезоне "старая синьора" дважды обыгрывала "фиалок".


"Ювентус" дважды победил в матчах против "Фиорентины"

Сможет ли "Фиорентина" остановить Роналду и компанию – скоро узнаем. Матч начнется в субботу, 14 сентября, в 16:00.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Ювентус Серия А
Источник: 24 канал
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