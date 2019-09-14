"Ювентус" сенсационно потерял очки в матче против "Фиорентины"

Действующий чемпион Италии туринский "Ювентус" впервые в новом сезоне потери очка. Во Флоренции туринцы сенсационно не смогли победить "Фиорентину".

Фиорентина – Ювентус 0:0

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"Ювентус", который был фаворитом поединка, не смог продемонстрировать свой потенциал. За весь поединок подопечные Маурицио Сарри нанесли по воротам "фиалок" только 5 ударов.

Более опасными были хозяева поля, которые аж 15 раз беспокоили вратаря "Ювентуса". Но Войцех Щенсный не дал партнерам повода переживать, сохранив свои ворота сухими.

Таким образом, команды разошлись ничьей 0:0. Для "Фиорентины" это первое очко в Серии А. "Ювентус" после двух подряд побед впервые не смог выиграть.

Фиорентина – Ювентус видеообзор первого тайма