"Ювентус" сенсационно потерял очки в матче против "Фиорентины"

3 Читати новину українською
Фиорентина – Ювентус: обзор видео голов и счет матча 14.09.2019
Фиорентина – Ювентус: результат матча и видео голов / twitter.com/acffiorentina

Действующий чемпион Италии туринский "Ювентус" впервые в новом сезоне потери очка. Во Флоренции туринцы сенсационно не смогли победить "Фиорентину".

Фиорентина – Ювентус 0:0

Читайте также: "Ливерпуль" в нервном матче победил "Ньюкасл": результаты и видео голов АПЛ

"Ювентус", который был фаворитом поединка, не смог продемонстрировать свой потенциал. За весь поединок подопечные Маурицио Сарри нанесли по воротам "фиалок" только 5 ударов.

Более опасными были хозяева поля, которые аж 15 раз беспокоили вратаря "Ювентуса". Но Войцех Щенсный не дал партнерам повода переживать, сохранив свои ворота сухими.

Таким образом, команды разошлись ничьей 0:0. Для "Фиорентины" это первое очко в Серии А. "Ювентус" после двух подряд побед впервые не смог выиграть.

Фиорентина – Ювентус видеообзор первого тайма

blog_ava
Юг Испании ушел под воду: число жертв возросло, фото и видео
сегодня
1808
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус Серия А
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы
сегодня 15:18 Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы
136
Украинский полузащитник забил невероятный гол пяткой в европейском чемпионате: видео
сегодня 10:43 Украинский полузащитник забил невероятный гол пяткой в европейском чемпионате: видео
220
Уважительные причины: из-за чего можно пропустить тренировку?
13 сентября 22:01 Уважительные причины: из-за чего можно пропустить тренировку?
78
Аргентина уверенно обыграла Францию и вышла в финал Чемпионата мира по баскетболу
13 сентября 17:16 Аргентина уверенно обыграла Францию и вышла в финал Чемпионата мира по баскетболу
90
Новичок "Шахтера" отметился голом в дебютном матче за "горняков": видео
13 сентября 14:32 Новичок "Шахтера" отметился голом в дебютном матче за "горняков": видео
140
Новости
Больше новостей
Залиште відгук