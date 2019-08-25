"Фиорентина" и "Наполи" выдали невероятный матч, забив семь голов: видео

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Фиорентина – Наполи: обзор и счет матча 24 августа 2019 – Чемпионат Италии
"Наполи" победил "Фиорентину" / twitter.com/acffiorentina

В матче между "Фиорентиной" и "Наполи" в субботу, 24 августа, команды порадовали болельщиков сразу семью голами. Но больше радовались фанаты гостей, которые и выиграли этот матч.

Фиорентина – Наполи 3:4

Голы: Пульгар, 9 (пен), Миленкович, 52, Боатенг, 65 – Мартинес, 38, Инсинье, 43 (пен), 67, Кальехон, 56,

Открыть счет в матче "Фиорентине" удалось с пенальти. Его арбитр назначил после просмотра видеоповтора, который подтвердил игру рукой Зелински в своей штрафной площадке.

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И еще до перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала идеальный по траектории полета мяч удар удался Мартинесу. А потом он упал в штрафной соперников. Арбитр назначил пенальти, хотя бельгиец явно симулировал. Удар с отметки реализовал Инсинье.

Во втором тайме команды забили еще четыре гола. При этом "Фиорентина" каждый раз сравнивала счет, а через несколько минут "Наполи" снова выходил вперед. Сначала забил Миленкович после подачи с углового, но Кальехон сравнял ударом в касание в дальний угол.

Точно в угол пробил и Боатенг, и мяч от штанги таки закатился за линию ворот. Но проходит две минуты – и Инсинье головой переправляет мяч в ворота соперников.

Стоит добавить, что за "Фиорентину" в этом матче дебютировал Франк Рибери. И он претендовал на пенальти, когда его сбили в штрафной. Однако арбитр проигнорировал этот момент.

Видеообзор матча Фиорентина – Наполи

"Наполи" начинает новый сезон с победы. "Фиорентина" же терпит поражение в первом же матче на домашнем поле.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Наполи
Источник: 24 канал
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