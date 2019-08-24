Фиорентина – Наполи: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Уже в первом туре чемпионата Италии друг против друга сыграют "Фиорентина" и "Наполи". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Несмотря на то, что матч состоится во Флоренции, именно гости являются фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу "Наполи" колеблется в районе 1,75-1,85. зато победа "Фиорентины" может принести автору ставки выигрыш с коэффициентом в 4,75.

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Прогноз 1xbet

Они оценили шансы "Фиорентины" коэффициентом 4,72. Победа вице-чемпиона Италии – 1,85. Ничья в этом матче – 3,6.

Что касается количества голов, то "тотал матча больше 2,5" – 1,81, а "тотал матча меньше 2,5" – 2,11.

Прогноз Parimatch

У них победа хозяев "Стадио Артемио Франки" оценена в 4,80. Победа "Наполи" – 1,81. Ничья – 3,60.

На то, что голы будут забиты в обоих таймах – 1,68. Что такого не будет – 2,18.

Прогноз PariMatch

Их эксперты пророчат победу "Фиорентины" с коэффициентом 4,65. Победа гостей – 1,82. Итоговая ничья – 3,65.

Матч "Фиорентина" – "Наполи" состоится в субботу, 24 августа. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.