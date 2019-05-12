"Фиорентина" не смогла выиграть 12-й матч подряд, уступив "Милану": видео

Футбольная команда "Фиорентина" из города Флоренция не смогла одержать победу в 12-м подряд матче в рамках итальянской Серии А. "Фиалки" на своем поле проиграли "Милану".

Фиорентина – Милан 0:1

Гол: Чалханоглу, 35

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На протяжении первого тайма более опасными были именно гости. Первый действительно острый момент имел Сусо. Защитники "Фиорентины" забыли о нем в своей штрафной и позволили пробить. Однако Сусо ударил по центру и Лафонт парировал удар. Позже свой момент имел Чалханоглу, однако снова на пути гола стал Лафонт.

Не смог выручить своих партнеров Лафонт на 35 минуте. Сусо сделал великолепный навес в штрафную, который ударом головой замкнул Чалханоглу – 1:0.

Во втором тайме "Фиорентина", которая свой последний матч выиграла еще 17 февраля, побежала отыгрываться. Больше всего угрозы шло традиционно от Федерико Кьезы. Сначала он прорвался своим флангом и пробил по воротам гостей, однако вратарь парировал удар. Впоследствии пытался побеспокоить Джанлуиджи Доннарумму Кевин Миральяс, но снова голкипер был на высоте. Еще один момент имел Кьеза. Атакующий полузащитник мощно пробил по воротам Доннарумми. Джанлуиджи удар парировал неудачно, но на добивании не было ни одного из игроков "Фиорентины".

Свой единственный шанс во втором тайме "Милан" имел, когда "Фиорентина" атаковала всем составом, забыв об обороне. В стремительную контратаку убежал Кутроне, однако его удар оказался неточным. Следовательно, "Милан" благодаря голу Чалханоглу получил минимальную победу.

Фиорентина – Милан – видеообзор матча

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