Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной

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Ломаченко и Усик
Ломаченко и Усик

Известные украинские спортсмены получат немалые призовые за свои победы на международном уровне. Но не всегда хотят платить с них налоги.

Иногда спортсмены пытаются уклониться от уплаты налогов, указывая незначительные доходы. Об этом заявил начальник Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

"Несмотря на свой яркий положительный имидж, наши звезды на практике далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители. Наверное, из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок. Или же декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже – несколько гривен). Часто забывают о доходах, полученных за рубежом", – заявил Евгений Бамбизов.

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Среди спортсменов, относительно декларации которых в Государственной фискальной службе возникли сомнения, есть боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, а также теннисистка Элина Свитолина. Например, последняя в 2018 году заработала более 5,23 миллиона долларов призовых.

Усик за победу в WBSS получил 10 миллионов долларов призовых. Еще около 2-3 миллионов боксер заработал за бой против Тони Беллью. В бою против Карлоса Такама украинец мог получить более миллиона долларов. Но бой отложили из-за травмы Усика.

Что касается Ломаченко, то только за бой против Педрасы в 2018 году он получил 1 миллион долларов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Александр Усик Василий Ломаченко Теннис Бокс
Источник: 24 канал
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