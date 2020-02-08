Фитнес-тренер продает онлайн-курсы, чтобы спасти жену от рака

Львовский тренер по фитнесу Роман Тисовский ради любимой начал настоящий челендж спасения. Человек продает собственные онлайн-курсы тренировки, чтобы оплатить лечение. У его жены диагностировали рак кожи. Поэтому к благородному делу может приобщиться каждый желающий.

Они познакомились почти пять лет назад в спортивном зале. Татьяна пришла заниматься, а тренером был Роман. Так тренировки переросли в любовь, говорится в сюжете ZAXID.NET.

"Занимались как с обычной клиенткой, а потом возникла искра. Сначала такие нормальные друзья были, а потом быстренько-быстренько переросло", – вспоминают фитнес-тренер Роман Тисовский с женой Татьяной.

И их счастливую спортивную семью, в которой растут двое детей, младшему из которых еще нет 1,5 года, летом настигла беда. Все изменил страшный диагноз – меланома – рак кожи.

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"Началось все с того, что у нее была родинка, плюс во время беременности под влиянием гормонов сыграло свою роль. Обращались в онкологический центр во Львове, нам сказали сначала, что все нормально. После беременности прийти удалить родинку, но когда мы пришли удалить, то исследование проказало, что это злокачественная опухоль", – рассказывают Роман и Татьяна Тисовские.

Женщине провели две операции, но недавно болезнь резко начала прогрессировать. Мужественная семья и не думает сдаваться. Ценное лечение стоит около 300 тысяч гривен в месяц, но оно уже дает результаты.

Она была в плохом состоянии, сейчас ей уже лучше: болевой синдром немножко уменьшился, то есть она уже может реагировать на детей, с ними общаться, играть", - говорит Роман.

Роман – спортсмен и педагог с 6-летним стажем. Помогает людям вести здоровый образ жизни, худеть и налаживать правильное питание. Мужчина запустил онлайн курс тренировок, который через его страницу в Facebook может приобрести каждый желающий. Помогая собственному здоровью, клиенты могут приобщаться и к спасению матери двух детей.

"Люди могут себе купить занятия в любой точке Украины, без проблем включаете видео, есть все на ютубе, и тренируетесь дома. Мы в специальном чате, где участник, общаемся, задаем конкретные вопросы, что кого интересует, я контактирую сам индивидуально с людьми, постоянно мониторю", – объясняет фитнес-тренер Роман Тисовский.

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