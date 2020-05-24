Фьюри анонсировал поединок с Джошуа: Это будет величайший бой со времен встречи Льюиса с Бруно

Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри планирует бой с Энтони Джошуа, владеющего титулами WBO, WBA, IBF. Поединок британских боксеров состоится, если они выиграют свои следующие бои.

Британская битва

В интервью Sky Sports Тайсон заявил, что ему нужно победить американца Деонтея Уайлдера, чтобы думать о бое с Джошуа.

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Тайсон сказал, что поединка с Джошуа не будет, если он проиграет Уайлдеру.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером должен был состояться летом, но перенесен из-за карантина.

Есть еще один бой против Уайлдера, и так далее, и тому подобное. Если Джошуа проиграет Пулеву, то отдалится от нашей встречи,

– заявил Тайсон.

Он добавил, что в супертяжелом весе боксер не может думать о двух соперниках.

Все идет хорошо, дай Бог, мы устроим большой поединок с Джошуа – британское противостояние. Я дам фанатам то, что они хотят увидеть, особенно британским. Это будет величайший бой со времен встречи Леннокса Льюиса с Фрэнком Бруно,

– сказал Фьюри.

Предварительно Джошуа встретится с Кубратом Пулевым 25 июля. Однако бой планируют перенести на осень из-за карантина в Британии.

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