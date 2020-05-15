Фьюри назвал список будущих соперников: планирует ли Тайсон драться с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал список боксеров, с которыми может встретиться. В контракте британца прописаны три поединка, но Тайсон планирует провести больше боев.

31-летний Фьюри заявил, что перед вторым боем с Деонтеем Уайлдером у него в контракте были три поединка, информирует Boxing Scene.

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После второго боя с американцем Тайсону нужно провести два поединка: еще один реванш с Уайлдером и бой с Энтони Джошуа.

По словам Тайсона, поединок с Джошуа только в планах.

Мне 31 год, я в хороших кондициях, в отличном настроении. Я тренируюсь 3-4 раза в день. Есть много боксеров, которых я мог бы побить,

– сказал Фьюри.

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Тайсон не включил 33-летнего украинца Александра Усика в список из девяти боксеров, с которыми он хотел бы подраться.

Как сказал Тайсон, его интересуют Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер, Кубрат Пулев, Энди Руис, Луис Ортис, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Эфе Аджагба, Тони Йока.

Ранее Тайсон рассказал, что не планирует драться с Усиком. Он пояснил, что на поединке с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

Фьюри сказал, что не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Джошуа.

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