Фьюри – Уайлдер: главные цифры и факты зрелищного реванша
Британец Тайсон Фьюри, который победил техническим нокаутом Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC, установил несколько рекордов. Поединок состоялся в ночь с 22 на 23 февраля.
- Непобедимый Фьюри стал первым боксером в истории, который выигрывал абсолютно все пояса в супертяжелом дивизионе.
- Ранее Тайсон был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Также Фьюри владел поясом The Ring до сих пор является линейным чемпионом в супертяжелом весе.
Как это было: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя
- Уайлдер в течение месяца может активировать пункт о реванше в контракте на второй поединок с Тайсоном. Распределение гонорара в таком случае будет в пропорции 40 на 60 в пользу Тайсона.
- Во время поединка Фьюри лидировал на карточках всех судей на момент остановки боя. Только один судья отдал Уайлдеру хотя бы один раунд.
- Фьюри потратил 58 силовых ударов. В первом поединке за 12 раундов он потратил только 38.
Статистика ударов:
всего выброшено: 141 (Уайлдер) - 267 (Фьюри)
удары по корпусу: 34 (Уайлдер) - 82 (Фьюри).
- Реванш в Лас-Вегасе стал самым успешным чемпионским поединком в супертяжелом весе в истории штата Невада. На MGM Grand Garden Arena присутствовали 15 816 фанатов.
- Доход организаторов от продажи билетов составил 16 916 440 долларов.
- Реванш Фьюри и Уайлдера превзошел по прибыли реванш между Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом.
- Тайсон Фьюри стал вторым самым тяжелым чемпионом в боксе с 1962 года (начала эпохи WBC/WBA). Вес Фьюри перед реваншем с Уайлдером составляла 123,8 кг. Рекорд принадлежит россиянину Николаю Валуеву (147 кг).
- Тайсон Фьюри нанес Деонтей Уайлдеру первое поражение в карьере.
- Британец единственный действующий чемпион в супертяжелом весе, который не знает вкуса поражений на профессиональном ринге.
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