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Фьюри – Уайлдер: главные цифры и факты зрелищного реванша

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Тайсон Фьюри / twitter.com/BBCSport

Британец Тайсон Фьюри, который победил техническим нокаутом Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC, установил несколько рекордов. Поединок состоялся в ночь с 22 на 23 февраля.

  • Непобедимый Фьюри стал первым боксером в истории, который выигрывал абсолютно все пояса в супертяжелом дивизионе.
  • Ранее Тайсон был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Также Фьюри владел поясом The Ring до сих пор является линейным чемпионом в супертяжелом весе.

Как это было: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя

  • Уайлдер в течение месяца может активировать пункт о реванше в контракте на второй поединок с Тайсоном. Распределение гонорара в таком случае будет в пропорции 40 на 60 в пользу Тайсона.
  • Во время поединка Фьюри лидировал на карточках всех судей на момент остановки боя. Только один судья отдал Уайлдеру хотя бы один раунд.
  • Фьюри потратил 58 силовых ударов. В первом поединке за 12 раундов он потратил только 38.

Статистика ударов:

всего выброшено: 141 (Уайлдер) - 267 (Фьюри)

удары по корпусу: 34 (Уайлдер) - 82 (Фьюри).

  • Реванш в Лас-Вегасе стал самым успешным чемпионским поединком в супертяжелом весе в истории штата Невада. На MGM Grand Garden Arena присутствовали 15 816 фанатов.
  • Доход организаторов от продажи билетов составил 16 916 440 долларов.
  • Реванш Фьюри и Уайлдера превзошел по прибыли реванш между Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом.
  • Тайсон Фьюри стал вторым самым тяжелым чемпионом в боксе с 1962 года (начала эпохи WBC/WBA). Вес Фьюри перед реваншем с Уайлдером составляла 123,8 кг. Рекорд принадлежит россиянину Николаю Валуеву (147 кг).
  • Тайсон Фьюри нанес Деонтей Уайлдеру первое поражение в карьере.
  • Британец единственный действующий чемпион в супертяжелом весе, который не знает вкуса поражений на профессиональном ринге.
 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс
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