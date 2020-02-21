Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске

22 февраля в Лас-Вегасе состоится реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Сейчас у британца есть реальные шансы отобрать чемпионский пояс. Кто такой Фьюри и чем он опасен? Попробуем разобраться рассмотрев его биографию.

Ранние годы

Фьюри родился 12 августа 1988 года в семье ирландских цыган, поселившихся в Манчестере. Именно из-за своего происхождения боец ​​сейчас себя называет "Цыганским королем". Кстати, его полное имя Люк Тайсон Фьюри. Тайсоном его назвал отец, который также был профессиональным боксером и решил назвать сына в честь своего кумира Майка Тайсона.

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Люк родился на 7 недель быстрее природного срока, был недоношенным малышом и весил всего 450 грамм. Врачи считали, что он не выживет. Однако, это все не помешало ему в будущем вырасти настоящим гигантом с нереальной силой. Сейчас его рост составляет 206 сантиметров, а вес около 120 килограмм.

Парень быстро возмужал и стал заниматься боксом. Его тренером стал дядя Питер Фьюри.

Любительские выступления

На любительском ринге Тайсон выступал сразу за две сборные: Ирландии и Англии. Всего провел 34 поединка, в 30 победил. В 2006 году занял третье место на молодежном чемпионате мира. Через год победил на юношеском чемпионате Евросоюза. На момент окончания своих любительских выступлений занимал третье место в рейтинге AIBA среди тяжеловесов.

Профессиональная карьера

Свой первый бой на профессиональном ринге Фьюри провел в декабре 2008 года. Нокаутировал в первом раунде венгерского боксера Бела Дендеши. Через два с половиной года британец встретился с первым своим на самом деле серьезным соперником. Это был его соотечественник, на тот момент непобедимый Дерек Чисора.

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Перед боем оба боксера имели одинаковый рекорд из 14 побед в 14 поединках. Чисора даже рассматривался фаворитом, однако андердог поразил надежной защитой и гораздо более разумной манерой ведения поединка. Фьюри лучше распределил свои силы, наносил слабые удары, но в значительно большем количестве. Эта стратегия принесла ему победу единогласным решением судей. Победитель этого поединка получил титул Чемпиона Великобритании и Британского содружества и рассматривался как потенциальный оппонент для чемпионского боя с Владимиром Кличко. Тогда Тайсон отказался от встречи с украинцем, решил еще провести несколько промежуточных поединков.

И в этих боях он едва не потерял "0" в графе поражений. Во встречах с Невином Пайкичем и Стивом Канингемом он пропустил крепкие удары, после которых побывал в нокдауне. В то же время в те моменты проспект впервые проявил свою способность подниматься с канваса и быстро восстанавливаться.

В декабре 2014 года Тайсон Фьюри снова встречается с Дереком Чисорой. С момента их первой встречи Дерек успел испытать три поражения, в том числе в чемпионском бою с нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Из перспективного проспекта Чисора превратился в крепкого и не уступчивого андердога топового уровня. Фьюри же наоборот – сильно развил свои навыки, начал применять стойку левши, пробивать удары под невероятными углами и почти до идеала развил свою пластичность.

Бой-реванш превратился в одностороннее доминирование. Тайсон легко переигрывал оппонента, чем даже смог вывести его из психологического равновесия. Тренер Дерека остановил бой после 10 раунда. После этого победитель встретился с немцем Кристианом Хаммером, который уверенно победил, а дальше вышел на чемпионский бой с объединенным чемпионом Владимиром Кличко.

Думаю, чем закончился данный поединок помнит абсолютное большинство читателей. Осторожный бокс от обоих бойцов, в котором Фьюри умело использовал свое преимущество в антропометрии и победил украинского чемпиона единогласным решением судей.

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Потеря титулов и проблемы

После поединка с Владимиром почти сразу было объявлено о реванше. IBF решило отобрать свой пояс из-за невозможности чемпиона провести обязательную защиту против официального претендента – еще одного украинца Вячеслава Глазкова. Но реванш так и не состоялся, сначала он сорвался из-за травмы Кличко, а потом сам Фьюри не справился с психологическим давлением, а из-за депрессии даже был близок к суициду.

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Именно по этим причинам Тайсон отказался от титулов WBA, WBO, IBO в декабре 2016 года. Дольше всего он продолжал удерживать титул журнала The Ring – вплоть до января 2018 года.

Через два года после победы над Владимиром Кличко, бывший чемпион вообще не был похож на боксера. Британец массово поедал гамбургеры, нюхал кокаин и набрал вес более 170 килограмм. Также не забывал о крепких алкогольных напитках: виски и водке.

После стремительного взлета в своей карьере спортсмен рухнул на самое дно.

Возвращение

В ноябре 2017 года Тайсон понял, что жить дальше в таком стиле больше нельзя. Он заявил о возобновлении карьеры, вернулся в зал. За пол года интенсивных занятий и жестокой диеты он смог эффективно сбросить лишний вес и вернуться пусть не в идеальную, но в достойную спортивную форму. 9 июня 2018 года после двух с половиной лет паузы, он снова выходит в ринг в поединке с албанцем Сефером Сефери и, издеваясь, его побеждает. Затем в сложном поединке побеждает экс-претендента на чемпионский пояс – итальянца Франческо Пьянету.

Даже после этих выигрышей мало кто верил в него перед боем с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером. Но Фьюри снова удивил весь мир, ярко перетанцевал соперника в большинстве раундов, однако дважды крепко пропустил и побывал в двух нокдаунах, которые заставили судей присудить ничью.

С тех пор "линейный" чемпион провел две схватки. Сначала ярко поиздевался над немцем Томом Шварцем, нокаутировав его во 2 раунде. Далее в тяжелом поединке с рассечением победил неуступчивого шведа Отто Валлина. Сейчас же ему предстоит бой реванш с Уайлдером и на этот раз он уже является даже небольшим фаворитом.

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Личная жизнь

Несмотря на сложный характер, Фьюри ведет достаточно образцовую семейную жизнь. Он женат. Со своей любимой Пэрис познакомился еще в 16-летнем возрасте и с тех пор они не расставались. Хотя только в декабре 2008 года они сыграли свадьбу. Вместе пара воспитывает троих детей. Старшей является дочь Венесуэла, средний сын Принс и наименьшим в семье является Тайсон-младший.

У Люка есть два двоюродных брата, которые также являются успешными профессиональными боксерами. Энди Ли – бывший чемпион мира в среднем весе, закончил карьеру два года назад. Еще один – Хью Фьюри выступает в хэвивейте, также сражался за титул WBO, но проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру. Родной брат Тайсона Томми Фьюри недавно дебютировал на профессиональном ринге и пока идет без поражений – победил в трех боях с очень слабыми оппонентами.

Интересные факты

В марте 2013 года был оштрафован на 3 тысячи фунтов стерлингов за некорректные высказывания в твиттере. Через месяц, после победы над Стивом Канингемом, спел в ринге в прямом эфире, после этого неоднократно повторял такой перформанс. Фанатам запомнился его приход на пресс-конференцию перед боем с Владимиром Кличко в костюме Бэтмена. А осенью 2019 года британец попробовал себя в роли рестлера и победил Брона Строумена.