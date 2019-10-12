Фьюри досрочно завершит бой с Усиком, на канвасе, – промоутер

27 Читати новину українською
Александр Красюк
Александр Красюк / K2 Promotions Ukraine

Промоутер Александра Усика Александр Красюк называет Тайсона Фьюри боксером настроения. По его мнению, Усик преодолеет британского суперятажа.

По словам Красюка, последний поединок Фьюри против Уаллина стал одним из худшим для британца в карьере. Как известно, у Фьюри было ужасное рассечение, из-за которого бой могли остановить. Однако поединок продолжился и Тайсон выиграл решением судей.

Читайте также: Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, легкий Деонтей Уайлдер, Усик

Конечно же, все эксперты называют Тайсона Фьюри сложным соперником для Усика. Не Джошуа, а не Руиса, а не Уайлдера, а именно Фьюри. Но последний бой Тайсона заставил сомневаться. Это был самый невыразительный бой, худший для британца за последние годы. Но мы знаем, что Фьюри боксер настроения. Он может выйти в ринг так, как выходил против Владимира Кличко, против Деонтея Уайлдера. Но может так, как против Отто Уаллина.

Если Фьюри в такой же форме выйдет против Усика, то, будет у него одна рука привязана за спиной или будет и вовсе четыре руки это его не спасет. Усик будет постоянно двигаться, а неповоротливый и тяжелый на ногах Тайсон досрочно завершит бой. На канвасе,
– сказал Красюк.

Видео интервью Красюка

Тайсон Фьюри известный своими острыми заявлениями. В сентябре британец заявил, что сможет победить Усика с завязанной рукой за спиной.

Британец изменчивый боксер и часто делает заявления, которые противоречат друг другу. Недавно Тайсона спросили о наиболее опасных боксерах. Он назвал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Впоследствии Тайсон вспомнил и Усика.

Как известно, в ночь с 12 на 13 октября Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. Соперником Александра будет американский ветеран Чазз Уизерспун. Подробнее о поединке – читайте здесь.

blog_ava
Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас
сегодня
1963
Теги: Александр Усик Спорт Бокс Тайсон Фьюри
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео
сегодня 11:49 Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео
Ігор Саджениця 134
Украина – Литва: видеообзор яркого поединка
11 октября 23:45 Украина – Литва: видеообзор яркого поединка
Михайло Гема 499
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
сегодня 08:28 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
Юрій Семенюк 369
Украинец Сиренко в первом раунде нокаутировал соперника и выиграл чемпионский пояс: видео
сегодня 08:18 Украинец Сиренко в первом раунде нокаутировал соперника и выиграл чемпионский пояс: видео
Юрій Семенюк 288
Нереализованный баскетболист: кто такой Чазз Уизерспун – новый соперник Усика
9 октября 11:26 Нереализованный баскетболист: кто такой Чазз Уизерспун – новый соперник Усика
Михайло Гема 1187
Новости
Больше новостей
Залиште відгук