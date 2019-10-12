Фьюри досрочно завершит бой с Усиком, на канвасе, – промоутер

Промоутер Александра Усика Александр Красюк называет Тайсона Фьюри боксером настроения. По его мнению, Усик преодолеет британского суперятажа.

По словам Красюка, последний поединок Фьюри против Уаллина стал одним из худшим для британца в карьере. Как известно, у Фьюри было ужасное рассечение, из-за которого бой могли остановить. Однако поединок продолжился и Тайсон выиграл решением судей.

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Конечно же, все эксперты называют Тайсона Фьюри сложным соперником для Усика. Не Джошуа, а не Руиса, а не Уайлдера, а именно Фьюри. Но последний бой Тайсона заставил сомневаться. Это был самый невыразительный бой, худший для британца за последние годы. Но мы знаем, что Фьюри – боксер настроения. Он может выйти в ринг так, как выходил против Владимира Кличко, против Деонтея Уайлдера. Но может так, как против Отто Уаллина.

Если Фьюри в такой же форме выйдет против Усика, то, будет у него одна рука привязана за спиной или будет и вовсе четыре руки – это его не спасет. Усик будет постоянно двигаться, а неповоротливый и тяжелый на ногах Тайсон досрочно завершит бой. На канвасе,

– сказал Красюк.

Видео интервью Красюка

Тайсон Фьюри известный своими острыми заявлениями. В сентябре британец заявил, что сможет победить Усика с завязанной рукой за спиной.

Британец изменчивый боксер и часто делает заявления, которые противоречат друг другу. Недавно Тайсона спросили о наиболее опасных боксерах. Он назвал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Впоследствии Тайсон вспомнил и Усика.

Как известно, в ночь с 12 на 13 октября Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. Соперником Александра будет американский ветеран Чазз Уизерспун. Подробнее о поединке – читайте здесь.