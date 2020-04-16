Фьюри и Уайлдер сошлись в заочной битве: Тайсон продолжил психологическую игру
Боксеры Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, которые только в феврале выясняли отношения в ринге, снова перешли в медийную плоскость. Британец и американец обменялись "любезностями" через СМИ.
Деонтей Уайлдер заявил, что не считает непобедимого Тайсона Фьюри чемпионом. По словам Деонтея, британец получит признание от него, если выиграет в реванше.
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"В моих глазах Фьюри не чемпион. Он им не будет, пока мы не проведем третий бой. Я в этом спорте очень долгое время, люди знают, какой я на самом деле.
Люди, которые разбираются в боксе, знают, что в ту ночь это не был Деонтей Уайлдер. Я был как зомби. До сих пор думаю об этом. Не могу поверить в то, что произошло и пытаюсь выяснить, как это произошло", – цитирует Уайлдера Sky Sports.
По словам Деонтея, это будет финальная битва между ним и Фьюри.
Фьюри, который отобрал у Уайлдера титул WBC, возмутился заявлением американца.
"Давай-давай, чувак. Опускайся еще ниже. Грустно смотреть на это. Ты прекрасно знаешь, что на ринге в тот вечер был ты. И я разгромил именно тебя. Вот и вся правда.
Тебе бы лучше принять все как есть и двигаться вперед. Это всего лишь бой, который ты либо выигрываешь, либо проигываешь. Это всего лишь бокс, друг", – цитирует Тайсона Фьюри Boxing News 24.
Тайсон Фьюри 22 февраля победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом.
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26 март 2020Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя
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