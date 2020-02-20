Фьюри или Уайлдер: на кого ставят звезды бокса

22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоится бой-реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Первый их поединок состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Сейчас все эксперты, фанаты, бывшие и нынешние чемпионы, звезды бокса обмениваются своими мнениями и прогнозами на предстоящий поединок. Мы собрали для вас высказывания относительно этого от самых интересных персонажей.

Сауль Альварес – лидер рейтинга pound-for-pound:

"Это будет очень интересный бой. Тайсон здорово двигается и очень умно действует в ринге, тогда как Уайлдер, как всем нам хорошо известно, имеет впечатляющую мощность и в любой момент может завершить поединок всего одним ударом. Если Тайсон будет все делать правильно до самой последней секунды поединка, я вижу у него больше возможностей победить. Но он должен провести идеальный бой".

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Марвин Хаглер – один из лучших средневесов в истории бокса:

"Круто видеть, как супертяжи снова выходят на первый план после длительного пребывания на вторых ролях. Такие ребята, как Тайсон Фьюри, привносят зрелище. Он яркая личность. А Уайлдер непредсказуемый – никогда не знаешь, с каким стилем он выйдет на бой. Я не думаю, что Уайлдер будет драться с Фьюри так же, как в первом поединке. Уверен, что на этот раз он сделает все возможное, чтобы соперник уже не поднялся с канваса. С нетерпением жду реванша и не знаю, чего ожидать. Какую стратегию выберет каждый из них? У меня нет ответа на этот вопрос, но я бы хотел увидеть Уайлдера победителем, потому что жду, когда они с Энтони Джошуа окажутся в одном ринге. Их бой уже давно назрел".

Энтони Джошуа – лидер супертяжелого веса:

"Я думаю выигрывает Фьюри. Я думаю, что человек, который почти сделал это в первый раз, не ошибется во второй. Это единственная причина. Я считаю, он был близок в первый раз, но по очкам вышла ничья. Это было как 12 раундов мастер-класса, и потом случилась проблема в 12 раунде, которая отделяет его от победы в пользу ничьей. Я просто думаю, что Тайсон Фьюри исправит свои ошибки, вернется и победит".

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Александр Усик – бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте:

"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него гораздо больше навыков, чем у Уайлдера", – рассказал Александр Усик.

Однако он назвал то, благодаря чему Уайлдер сможет победить и сохранить свой чемпионский титул.

"Деонтей – непредсказуемый парень, который может ударить в любой момент. Как это и произошло в первом поединке. Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном", – предостерег британца Усик.

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Эди Хирн – руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing:

"Фьюри будет делать то, что он обычно делает. Танцевать вокруг, будет избегать Уайлдера, избегать сближения с ним и пытаться выиграть бой по очкам. Он говорит, что выйдет в ринг и постарается нокаутировать Уайлдера за два раунда, но это все ерунда. Конечно, Фьюри должен использовать свои преимущества. Рост Тайсона 206 см, он неудобен, его трудно ударить. Он не большой панчер, ему не нравится обмен ударами, он просто технически очень хороший и неудобный. Делай это, будь неудобным. Он не выигрывает бой, пытаясь быть храбрым. Ему нужно боксировать на задней ноге, ломать планы Уайлдера. Он должен показать такое выступление, как против Кличко. И он может сделать это. Но в этот раз Уайлдер, я думаю, будет более отчаянным".

Эвандер Холифилд – обладатель трех престижных поясов в первом тяжелом и супертяжелом весе:

"Если Деонтею дать время, чтобы выбросить его удар правой, он нокаутирует тебя. Но Тайсон Фьюри умный боец, у него длиннее руки, неудобный стиль, он может приспосабливаться. Дело будет в том, какой боец навяжет свой бой. Если дать ему время, я думаю, Деонтей нокаутирует с одного удара. Тайсон, конечно, может возразить, что одного удара будет недостаточно. Я все же считаю, что для него это будет немного сложнее".

Мени Пакьяо – чемпион мира в 8 весовых категориях:

"Никогда не ставь против панчера, особенно такого, как Деонтей Уайлдер. Я смотрю на Уайлдера, как на Майка Тайсона, другого такого же панчера. Предвижу, что Уайлдер выиграет реванш у Фьюри нокаутом в 10-м раунде".

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Кейт Турман – бывший обладатель пояса WBO в полусреднем весе:

"Ставлю на Деонтея, одного из самых опасных панчеров в истории бокса. Уайлдер уже знает о движениях, скорости и тактике Фьюри. Если Уайлдер сумеет не дать Фьюри двигаться, как тот хочет, то уверен, он сделает то, что у него получается лучше всего. Уайлдер нокаутом".

Дилиан Уайт – обязательный претендент на титул WBC:

"Кто победит в реванше Уайлдер-Фьюри? Как кто? Это же очевидно. Победит WBC. Они в любом случае получат свои проценты от боя. А если Уайлдер и Фьюри подерутся до конца года и в третий раз, то в WBC снова получат свои деньги. Они в любом случае в дамках. Ну, думаю, что бой будет не сильно отличаться от предыдущего. У Фьюри на этот раз немного больше шансов. Он в еще лучшей форме, поэтому надеюсь, что он победит. Гарантирует ли мне это бой за титул? Нет, конечно же, нет. Вспомните, Фьюри как-то уже обещал мне бой, а через неделю решил, что лучше в третий раз подерется с Дереком Чисорой...".