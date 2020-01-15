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Фьюри подтвердил, что Кличко нокаутировал Уайлдера

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Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / fightnews.info

Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил слова Диллиана Уайта о том, что Владимир Кличко в 2014 году нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. Американец побывал в нокауте во время спарринга.

В интервью Behind The Gloves Фьюри рассказал, что слышал эту историю не от одного боксера.

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Конечно же это правда. А с чего бы ему врать? Не забывайте, ведь он там был, все видел своими глазами. Скажу больше, я эту историю слышал и раньше, и не только от Уайта. Я слышал это и от людей из лагеря Кличко. Но это всего лишь спарринг. В тренировочном лагере может произойти все что угодно. Я вам так скажу, лучше полететь в нокаут на спарринге, чем во время титульного боя,
– резюмировал Фьюри.

Как известно, Деонтей Уайледр действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC.

34-летний американец провел на профессиональном ринге 43 поединка и одержал 42 победы (41 нокаутом).

Еще один бой Уайледра завершился ничьей. В декабре 2018 года Деонтей разошелся миром с Тайсоном Фьюри. Боксеры проведут реванш 22 февраля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Владимир Кличко Бокс Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
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