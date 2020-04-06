Фьюри продолжает думать и мечтать обо мне в сауне, – Кличко

Владимир Кличко прокомментировал историю про сауну с британским боксером Тайсоном Фьюри. Издание Sky Sports Boxing в твиттере распространило видео, как Тайсон рассказал, что победил Кличко в сауне. Украинский боксер не замедлил с ответом.

Легендарный украинский боксер написал, что ему жутко от того, что Фьюри продолжает думать и мечтать о нем в сауне.

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Я продолжаю читать эти волнующие истории про воспоминания Фьюри, которые связаны с нашим совместным походом в сауну. Во-первых, очевидно, что я участвовал в соревновании. Оно проходило в его голове. Во-вторых, как жутко, что этот человек продолжает думать и мечтать обо мне в сауне,

– написал Кличко.

I keep reading these disturbing stories about Fury´s recollections of a sauna: 1) Apparently I was in some contest, in his head ‍♂. 2) How creepy this man keeps having thoughts/dreams of me in a sauna. — Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020

Что известно об истории в сауне

Тайсон Фьюри в своей автобиографии рассказал о пребывании в лагере Владимира Кличко в 2010 году.

"Около двадцати из нас ушли в сауну, и старый американский тренер, который работал с Владимиром, сказал мне: "Знаешь, Владимир – король сауны, поэтому прояви определенное уважение. Ему нравится уходить оттуда последним", – рассказал Фьюри.

Британец заявил, что слова тренера были вызовом для него. "Я знал, что это был идеальный момент, чтобы бросить ему вызов"

Итак, мы зашли, я толстый, как свинья, и это самая горячая сауна из всех, где я когда-либо бывал. Один за другим ребята выходят, там остались только я и Владимир. Мы должны были быть там всего двадцать минут, но потом он встает и поворачивает часы вспять, еще на двадцать минут. Я подумал, что умру здесь. Но я не собирался позволить ему победить,

– рассказал Тайсон.

"Я подумал, что вдруг я потеряю сознание, они могут пролить на меня немного воды, и со мной все будет в порядке. Поэтому я считал время в голове, чтобы держаться сфокусированным, а потом через пять минут Владимир раздраженно ушел. Я остался там еще на десять минут, а когда вышел, то чуть не упал в обморок", – резюмировал британец.

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В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко решением судей и отобрал все чемпионские титулы украинца. Реванш между боксерами так и не состоялся.

Кличко в последнем поединке на профессиональном ринге проиграл Энтони Джошуа.

Зато Фьюри после скандала с допингом вернулся в бокс и стал чемпионом мира по версии WBC.

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