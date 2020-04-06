Фьюри рассказал, что соблазнило Уайлдера на третий бой

Тайсон Фьюри, который в феврале победил Деонтея Уайлдера, рассказал, почему американец активировал опцию реванша. По мнению британца, Уайлдер руководствовался финансовой стороной вопроса.

В комментарии talkSPORT Тайсон заявил, что удивился, когда узнал, что Уайлдер воспользовался правом на немедленный реванш.

По мнению британца, их второй бой оказался односторонним.

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"Во втором поединке Уайлдер не взял ни секунды, однако это быстрая игра, у нас короткие карьеры. Уайлдеру уже 34 года. Как много больших боев у него осталось?", – сказал Тайсон.

Фьюри предполагает, что Уайлдеру нужны деньги, чтобы оплачивать счета. Тайсон утверждает, что американские боксеры тратят огромные деньги.

"Я не знаю о личных обстоятельствах Уайлдера, но я видел всех этих американских бойцов и спортсменов. Они всегда ведут образ жизни рок-звезд, хотя это совершенно не так. Они тратят огромные деньги. Посмотрите на Майка Тайсона. Он потратил миллиард долларов или что-то такое", – отметил британец.

Фьюри уверен, что финансовая сторона их третьего боя является соблазном для Деонтея.

"Сомневаюсь, что Деонтея тянет перспектива снова оказаться полностью избитым. Но его бы соблазнила сумма денег, которую он получит, ведь эти средства идут достаточно быстро. Я считаю, что Уайлдер согласился на третий бой из-за денег", – подытожил Фьюри.

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Впервые боксеры встретились в ринге 1 декабря 2018 года. Бой завершился ничьей.

Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Тайсон победил в седьмом раунде, ведь рефери остановил избиение Уайлдера.

Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений. Зато Фьюри до сих пор не знает горечи поражений.

Кроме того, Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.

Третий бой между боксерами, вероятно, пройдет летом или осенью в США.

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