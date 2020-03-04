Фьюри рассказал, когда проведет бой с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих предстоящих поединках. По словам британца, до завершения карьеры ему осталось два боя.

Вероятно, что первым поединком Тайсона будет реванш с Деонтеем Уайлдером. Тайсон 22 февраля одолел американца и отобрал титул WBC. Третья встреча боксеров должна состояться летом 2020 года.

К теме: Фьюри – Уайлдер: будет ли третий бой

У меня осталось два боя, затем наступит время серьезно задуматься над тем, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке. Уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе. Я уже стал чемпионом мира в тяжелом весе. После победы над Кличко, я получил все титулы,

– сказал Фьюри в интервью ютуб-канала This Morning.

Тайсон предположил, что его последний бой на профессиональном ринге будет против британца Энтони Джошуа. Энтони – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Известно, что следующий поединок Джошуа проведет 20 июня 2020 года против Пулев.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн ранее заявил, что готов организовать поединок между Фьюри и Джошуа. По его словам, встреча боксеров состоится, если они получат победы в следующих поединках.

Вероятный бой между Фьюри и Джошуа может быть за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. До сих пор в этом весе не было абсолютных чемпионов, которые владели всеми титулами.