24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Фьюри рассказал, когда проведет бой с Джошуа

- Читати новину українською

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих предстоящих поединках. По словам британца, до завершения карьеры ему осталось два боя.

Вероятно, что первым поединком Тайсона будет реванш с Деонтеем Уайлдером. Тайсон 22 февраля одолел американца и отобрал титул WBC. Третья встреча боксеров должна состояться летом 2020 года.

К теме: Фьюри – Уайлдер: будет ли третий бой

У меня осталось два боя, затем наступит время серьезно задуматься над тем, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке. Уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе. Я уже стал чемпионом мира в тяжелом весе. После победы над Кличко, я получил все титулы,
– сказал Фьюри в интервью ютуб-канала This Morning.

Тайсон предположил, что его последний бой на профессиональном ринге будет против британца Энтони Джошуа. Энтони – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Известно, что следующий поединок Джошуа проведет 20 июня 2020 года против Пулев.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн ранее заявил, что готов организовать поединок между Фьюри и Джошуа. По его словам, встреча боксеров состоится, если они получат победы в следующих поединках.

Вероятный бой между Фьюри и Джошуа может быть за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. До сих пор в этом весе не было абсолютных чемпионов, которые владели всеми титулами. 

 

 

7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 15:31 Владимир Бородянский: кто такой глава Министерства культуры, молодежи и спорта
Михайло Гема
сегодня 13:45 Как сборная Украины играла со сборными Испании, Германии и Швейцарии – соперниками в Лиге наций
Ігор Саджениця
сегодня 10:36 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча: видео (18+)
Ігор Саджениця
сегодня 09:07 В принципиальном кубковом поединке "Челси" победил "Ливерпуль": видео
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук