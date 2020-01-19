Фьюри сделал дерзкое заявление о Ломаченко
Британский боксер Тайсон Фьюри считает, что Василию Ломаченко не удастся побить Теофимо Лопеса. Фьюри поразил бой американца с Ричардом Комми, в котором Теофимо завоевал титул IBF.
Тайсон убежден, что ни один боксер не остановит Лопеса в рамках легкого веса.
Читайте также: ESPN признал поединок Ломаченко – Лопес одним из самых ожидаемых в 2020 году
Комми крутой боец. А Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому,
– рассказал Фьюри в интервью iFL.
- В интервью Фьюри заявил, что не встретится с Александром Усиком. Британец назвал Усика неизвестным бойцом.
- Бой Ломаченко – Лопес должен состояться до конца мая 2020 года, но место проведения встречи пока неизвестно.
- Свой последний бой Ломаченко провел 31 августа, победив Люка Кэмпбелла в Лондоне. Зато Лопес 14 декабря нокаутировал Комми.
- Тайсон Фьюри следующий бой проведет 22 февраля против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии