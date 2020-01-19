24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Фьюри сделал дерзкое заявление о Ломаченко

60 Читати новину українською
Тайсон Фьюри / ESPN FC

Британский боксер Тайсон Фьюри считает, что Василию Ломаченко не удастся побить Теофимо Лопеса. Фьюри поразил бой американца с Ричардом Комми, в котором Теофимо завоевал титул IBF.

Тайсон убежден, что ни один боксер не остановит Лопеса в рамках легкого веса.

Читайте также: ESPN признал поединок Ломаченко – Лопес одним из самых ожидаемых в 2020 году

Комми крутой боец. А Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому,
– рассказал Фьюри в интервью iFL.

  • В интервью Фьюри заявил, что не встретится с Александром Усиком. Британец назвал Усика неизвестным бойцом.
  • Бой Ломаченко – Лопес должен состояться до конца мая 2020 года, но место проведения встречи пока неизвестно.
  • Свой последний бой Ломаченко провел 31 августа, победив Люка Кэмпбелла в Лондоне. Зато Лопес 14 декабря нокаутировал Комми.
  • Тайсон Фьюри следующий бой проведет 22 февраля против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.
Лучшие поздравления с Крещением в прозе и стихах
сегодня
2205
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс Тайсон Фьюри
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:55 Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 1085
сегодня 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3005
сегодня 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 12908
18 января 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 1331
18 января 12:29 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1499
Новости
Больше новостей
Залиште відгук