Фьюри сделал дерзкое заявление о Ломаченко

Британский боксер Тайсон Фьюри считает, что Василию Ломаченко не удастся побить Теофимо Лопеса. Фьюри поразил бой американца с Ричардом Комми, в котором Теофимо завоевал титул IBF.

Тайсон убежден, что ни один боксер не остановит Лопеса в рамках легкого веса.

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Комми крутой боец. А Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому,

– рассказал Фьюри в интервью iFL.