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Фьюри задел мать Уайлдера, назвав ее вторым супертяжеловесом в мире: видео

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото из открытых источников

Супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер поссорились накануне матча-реванша, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля.

Спорт24 писал, что во время дуэли взглядов боксеры долгое время смотрели друг другу в глаза, сопровождая это провокационными высказываниями. Первым не выдержал чемпион WBC Уайлдер. Американец толкнул британского супертяжа. Фьюри не придумал ничего лучшего, как отплатить Деонтею той же монетой.

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Выяснилось, что Фьюри обидно отозвался о матери Уайлдера, после чего и произошла стычка.

"Я первый боксер супертяжелого веса, а ты – второй. Кто, по твоему мнению, первый?", – сказал Уайлдер.

"Я – первый", – ответил Фьюри.

"А кто второй?", – спросил Уайлдер.

"Твоя мама!", – ответил Фьюри.

  • Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
  • Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер одержал нокаутом.
Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Бокс
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