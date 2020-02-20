Фьюри задел мать Уайлдера, назвав ее вторым супертяжеловесом в мире: видео

Супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер поссорились накануне матча-реванша, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля.

Спорт24 писал, что во время дуэли взглядов боксеры долгое время смотрели друг другу в глаза, сопровождая это провокационными высказываниями. Первым не выдержал чемпион WBC Уайлдер. Американец толкнул британского супертяжа. Фьюри не придумал ничего лучшего, как отплатить Деонтею той же монетой.

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Выяснилось, что Фьюри обидно отозвался о матери Уайлдера, после чего и произошла стычка.

"Я первый боксер супертяжелого веса, а ты – второй. Кто, по твоему мнению, первый?", – сказал Уайлдер.

"Я – первый", – ответил Фьюри.

"А кто второй?", – спросил Уайлдер.

"Твоя мама!", – ответил Фьюри.

Deontay Wilder and Tyson Fury had a debate over who's #1 and who's #2 in the heavyweight division while their press conference was off-air for an ad break…



[️ @PremierBoxing / @TRBoxing] pic.twitter.com/UBvtYmBZZN — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 19, 2020