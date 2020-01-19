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Фьюри заявил, что не будет сражаться с Усиком

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Тайсон Фьюри / AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что проведет еще 3 поединка, после чего завершит карьеру. В планы Тайсона входят Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Александром Усиком.

По словам Фьюри, он не планирует драться с Усиком, поскольку в поединке с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

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Усика нет в моем списке. Он неизвестен. Никому это не интересно. Денег на этом не заработаешь. Зачем мне бой против него? Он маленький тяж, иностранец, который плохо говорит на английском, и, в любом случае, никому это не интересно. Я хочу больших боев, которые интересны публике, и это не такой бой,
– рассказал Фьюри в интервью iFL.

По словам Фьюри, он не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.

Все равно это не будет большим боем. Все равно это чужак в западном мире. Пояса вернулись на Запад, и они здесь останутся. Как бы это не звучало, чемпион мира в супертяжелом весе должен быть родом из Британии или США, и больше ниоткуда,
– резюмировал британец.

  • Следующий бой Тайсон Фьюри проведет 22 февраля против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайледра.
  • Это будет второй поединок Уайлдера и Фьюри. Первая встреча завершилась ничьей, хотя британец побывал в нокдауне.
  • По информации СМИ, Фьюри снова проведет бой реслинга. 5 апреля в рамках шоу Wrestlemania 36 британец встретится с чемпионом WWE Броком Леснаром.
  • Однако Усик свой следующий бой проведет весной. Украинец может встретиться с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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