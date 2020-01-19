Фьюри заявил, что не будет сражаться с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что проведет еще 3 поединка, после чего завершит карьеру. В планы Тайсона входят Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Александром Усиком.

По словам Фьюри, он не планирует драться с Усиком, поскольку в поединке с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

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Усика нет в моем списке. Он неизвестен. Никому это не интересно. Денег на этом не заработаешь. Зачем мне бой против него? Он маленький тяж, иностранец, который плохо говорит на английском, и, в любом случае, никому это не интересно. Я хочу больших боев, которые интересны публике, и это не такой бой,

– рассказал Фьюри в интервью iFL.

По словам Фьюри, он не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.

Все равно это не будет большим боем. Все равно это чужак в западном мире. Пояса вернулись на Запад, и они здесь останутся. Как бы это не звучало, чемпион мира в супертяжелом весе должен быть родом из Британии или США, и больше ниоткуда,

– резюмировал британец.