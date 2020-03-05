Фьюри жестко ответил на слухи о третьем бое с Уайлдером

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) жестко отреагировал на слухи по поводу третьего боя против экс-обладателя пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Об этом боксер написал в своем Instagram.

К слову: Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя

"Я побил его в первый раз, побил во второй раз и, конечно же, побью в третий раз", – написал Тайсон.