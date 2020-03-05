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Фьюри жестко ответил на слухи о третьем бое с Уайлдером

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) жестко отреагировал на слухи по поводу третьего боя против экс-обладателя пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Об этом боксер написал в своем Instagram.

К слову: Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя

"Я побил его в первый раз, побил во второй раз и, конечно же, побью в третий раз", – написал Тайсон.

  •  Первая встреча боксеров состоялась 1-го декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но бой завершился ничьей.
  • Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года и завершился в седьмом раунде. Рефери остановил избиение Уайлдера, и Тайсон победил техническим нокаутом.
  • В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один судья отдал Деонтею хотя бы один раунд поединка.
  • Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.
  • Между тем Фьюри до сих пор не знает горечи поражений. Кроме того, Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.
  • После поединка обе стороны заявили, что не против провести третий поединок.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс
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