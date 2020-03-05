Фьюри жестко ответил на слухи о третьем бое с Уайлдером
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) жестко отреагировал на слухи по поводу третьего боя против экс-обладателя пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Об этом боксер написал в своем Instagram.
К слову: Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя
"Я побил его в первый раз, побил во второй раз и, конечно же, побью в третий раз", – написал Тайсон.
- Первая встреча боксеров состоялась 1-го декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но бой завершился ничьей.
- Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года и завершился в седьмом раунде. Рефери остановил избиение Уайлдера, и Тайсон победил техническим нокаутом.
- В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один судья отдал Деонтею хотя бы один раунд поединка.
- Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.
- Между тем Фьюри до сих пор не знает горечи поражений. Кроме того, Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.
- После поединка обе стороны заявили, что не против провести третий поединок.
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