ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины

Футбольный клуб "Ингулец" стал настоящей футбольной сенсацией в Украине. Команда из Первой лиги довольно неожиданно вышла в финал Кубка Украины, перед тем обыграв трех представителей УПЛ. Все, что нужно знать про "Ингулец" – в материале Спорт24.

Создание "Ингульца"

"Ингулец" – довольно молодой клуб. Команда была создана лишь в 2013 году, и носила она тогда название "Агрофирма Пятихатская". Так называется компания владельца клуба – Александра Поворознюка. Фактически, "Ингулец" – это детище бизнесмена, которое держится на его плечах.

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"Ингулец" и агрофирму "Пятихатская" невозможно разделить. "Пятихатская" зарабатывает деньги, чтобы тратить их на удовольствия, а удовольствие – это футбол", – заявлял Поворознюк в интервью.

Клуб базируется в поселке Петрово, в котором проживают 7000 человек. Хотя до 2015 года команда выступала в селе Владимировка. Это все в Кировоградской области.

Команда начала выступления на любительском уровне, где добилась немалых успехов. В 2014 году тогда еще "Агрофирма Пятихатская" стала обладателем Кубка Украины среди любителей, серебряным призером чемпионата Украины среди любителей, обладателем кубка Кировоградской области и чемпионом Кировоградской области.

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Поэтому настал черед переходить в профессионалы. А с ней пришла и необходимость изменить название. В феврале 2015 года клуб был переименован в "Ингулец". В сезоне 2015/16 команда начала выступления на профессиональном уровне во Второй лиге чемпионата Украины. В итоге было набрано 50 очков и "Ингулец" занял 3 место в турнирной таблице, обогнав "Буковину". Клуб получил возможность повыситься в классе и перейти в высшей дивизион – Первую лигу. Там команда выступает до сих пор.

За это время команда сменила и логотип. При этом дважды.

"Папа" "Ингульца"

При обсуждении "Ингульца" нельзя обойти стороной президента клуба – местного бизнесмена Александра Поворознюка. Личность он довольно эксцентричная.



Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

"Я начал понимать, что застаиваюсь, мне стало скучно, я захотел экстрима. И создал футбольный клуб. Когда забили "Металлисту" на второй компенсированной, то мне экстрима хватило на месяц. У меня бизнес-мысли сами в голову полезли", – заявил Поворознюк.

Таких дураков, как Козловский (владелец футбольного клуба "Рух", – прим. авт) и Поворознюк, очень мало. Мы тратим деньги на футбол, а ничего взамен не имеем. Это просто кайф. Если, не дай Бог, со мной что-то случится, то какие я могу дать гарантии, что завтра клуб не исчезнет? Я уверен, что моему старшему сыну этот клуб не нужен, дочери тоже. А вот младший сын спит с мячом, он грезит футболом. Поэтому у меня есть искорка надежды, что клуб будет жить хотя бы два поколения. Он точно футбол не бросит и будет делать все, чтобы команда была. Но скрывать нечего. Все деньги клуба – мои. Если со мной что случится, то кому это все будет нужно? От этого никуда не денешься,

– заявлял он в интервью "Футбол 24"

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Но и это не все. Местные знают его как "Папу". Он даже ездит на автомобиле с такими номерами. Сам занимается агробизнесом. Но сколько тратит на клуб – не говорит. Зато может выплатить игрокам премии в размере миллион гривен. Такую сумму футболисты получили за победу над "Зарей". За победу над "Карпатами" он заплатил игрокам 500 тысяч гривен.



Александр Поворознюк и его автомобиль

Новый стадион

Пока "Ингулец" играет на стадионе, который вмещает 1720 зрителей. На территории стадиона расположен административный корпус (на первом этаже есть раздевалки для хозяев и гостей, комната для арбитров, на втором – VIP-ложа, конференц-зал, комнаты для диктора и видеооператора). На стадионе функционирует современная система полива футбольного поля. А еще есть клетка для фанатов команды-гостей.



Клетка для болельщиков гостей на стадионе "Ингулец"

Но такой стадион не подходит для выступлений в УПЛ. Поэтому сейчас клуб строит новую арену. Она должна вмещать 7 тысяч человек. Столько же проживает в Петрово. Новый стадион должен быть построен за два года. Работы по строительству начались в конце 2018 года.

Легионер из "Барселоны"

После перехода в Первую лигу, к команде присоединились и первые легионеры. Ими стали грузины Ника Сичинава и Гиорги Кобуладзе, а также камерунец Арман Кен Элла. Последний – воспитанник "Барселоны". Но за главную команду "сине-гранатовых" он так и не сыграл.

Планы на будущее

Александр Поворознюк хочет, чтобы его команда выступала в УПЛ. И Лиге Европы. Но пока клуб (по состоянию на 18 апреля 2019 года) занимает 7 место в Первой лиге. До "Металлиста 1925", который на третьей позиции и имеет шанс сыграть переходные матчи в УПЛ – десять очков.

"У каждой команды есть спады, есть высокие достижения. Но та команда, которая у нас есть, способна выйти в УПЛ. Но мы любим футбол за то, что он непредсказуем. Но я хотел бы снять напряжение с команды. Мы движемся дальше, готовимся. У тренерского штаба есть кредит доверия, никого не собираемся увольнять. Знаю, что Лавриненко круглосуточно работает для достижения цели. Искренне верю в то, что мы с ним выйдем в УПЛ. А тем болельщикам, которые не совсем верят в команду хочу сказать, что это их право, но другого выхода у нас нет. Мы все равно выйдем в премьер-лигу. Наверное, боженька видит, что мы не совсем готовы. Не хотелось бы выходить в УПЛ и играть в Александрии, в Кропивницком. Наверное, он ждет, когда мы построим стадион", – сказал Поворознюк