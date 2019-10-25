"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance и подпишет рекордную сделку с Nike

Английский суд выиграл дело против своего поставщика спортивной формы New Balance

Причина суда между "Ливерпулем" и New Balance

Футбольный клуб и производитель спортивной одежды сотрудничали в течение семи лет. "Ливерпуль" даже некоторое время играл в форме от дочерней компании New Balance – Warrior Sports. Всего по контракту "красные" получали 45 миллионов фунтов за сезон. Он действителен до мая 2020 года.

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Но уже сейчас "Ливерпуль" решил искать себе нового технического партнера – того, кто предложит больше. Таким оказался другой разработчик спортивной одежды – компания Nike. Однако в New Balance были несогласны с таким ходом событий. И подали на "Ливерпуль" в суд, утверждая, что они активировали опцию по заключению нового соглашения с "мерсисайдцами". Она якобы предполагала, что компания может остаться техническим спонсором клуба, если повторит выгодное предложение конкурента.

"Ливерпуль" заявил, что у New Balance нет такого права.

Чем закончился суд

По данным Liverpool Echo, "Ливерпуль" все же выиграл дело в суде у New Balance. Поэтому уже летом 2020 года может подписать соглашение с Nike. По этой информации, пятилетний контракт "Ливерпуля" с Nike уже согласован, а компания потратила 6 миллионов фунтов на дизайн новой формы.

Сколько получит «Ливерпуль» по новому соглашению не сообщается. Но стоит отметить, что соглашение может стать рекордным для АПЛ. Пока больше получает "Манчестер Юнайтед" – 75 миллионов фунтов в год от adidas. Другой клуб из Манчестера – "Сити" получает по 65 миллионов фунтов от Puma. Соглашение подписали в начале 2019 года на десять лет.