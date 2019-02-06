ФК "Львов" будет доигрывать матчи чемпионата на другом стадионе

Футбольный клуб "Львов" до конца сезона матчи чемпионата и Кубка Украины будет проводить на другом львовском стадионе – "Украина".

Как сообщили в клубе, переезд "сине-золотых львов" с основного стадиона на резервный связан с тем, что на "Арене Львов" в начале марта начнется установка нового газона. Весь процесс монтажа и адаптации современного гибридного покрытия займет около трех месяцев.

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Таким образом уже первый матч УПЛ против одесского "Черноморца" 23 февраля "Львов" сыграет на стадионе "Украина". На этом же стадионе выступает и другая львовская команда – "Карпаты".

Первой сыграть на новом газоне "Арены Львов" выпадет сборной Украины. 7 июня она здесь сыграет официальный матч квалификации Евро-2020 против сборной Сербии. А уже 10 июня на этом стадионе состоится и второй матч против сборной Люксембурга.

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