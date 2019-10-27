"Десна" разгромила "Львов" на выезде, "горожане" вновь доигрывали матч в меньшинстве: видео

Черниговская "Десна" в матче против ПФК "Львов" на выезде заработала очередные три очка. А "горожане" проиграли очередной матч, хотя и прервали серию без забитых мячей.

Львов – Десна 1:4

Голы: Пернамбуко, 61 – Д. Фаворов, 2, Хлёбас, 9, 46, Дегтярев, 41

Удаление: Ренан, 81 (Львов)

В первом круге между этими командами в Чернигове была зафиксирована победа "Львова". Однако до начала второго круга команды подошли на разных полюсах турнирной таблицы – "Львов" находится на дне, в то время как "Десна" занимает третье место. В матче во Львове гости одержали уверенную победу.

Начало ей было положено уже на первой минуте встречи. Хлебас подавал в штрафную. Мяч попал в руку Насонову, и арбитр назначил пенальти. Выполнять приговор пошел Денис Фаворов, четко пробив в правый верхний угол ворот. Удар был не слишком сильный, но Сарнавский прыгнул в другую сторону. Ответил на это "Львов" уже на 7-й минуте. Однако удар Ренана был не слишком сложный для вратаря.

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И уже на 9-й минуте "Десна" была впереди в два гола. Конопля получил пас на фланг, дал пас в центре штрафной, куда открылся Хлебас. Удар Дмитрия в касание в дальний угол ворот – и на табло уже 0: 2.

На 20-й минуте Шина мог сократить отставание. Паст ошибся на выходе, и полузащитник «Львова» пробивал в свободный угол ворот. Но Имереков выбил мяч уже с линии ворот. Через мгновение – фол Конопли вблизи собственной штрафной (за что получил желтую карточку) и удар Алваро – рядом со штангой.

Разгром в матче был оформлен еще до перерыва. Калитвинцев получил пас на фланг и прострелил вдоль линии ворот. На дальней штанге этот прострел замкнул Дегтярев.

"Вы что делаете? Насонов!", – кричал после пропущенного гола главный тренер "Львова" Владимир Мазяр.

Хоть что-то показать впереди пытался Гончар. Однако его удар с угла штрафной прилетел точно в руки Пасту.

Через 32 секунды после начала второго тайма в ворота "Львова" влетел четвертый гол. «Десна» развела мяч с центра поля, пас получил Хлебас, обыграл соперника и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч влетел в угол ворот, а Сарнаский запоздал с прыжком.

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На 59-й минуте Хлебас мог оформить хет-трик. Ему удался мощный удар, но мяч полетел как раз туда, где стоял Сарнаский. Голкипер не сумел отбить мяч как следует, и он проскочил между ногами. Но за линию ворот не закатился.

В ответ "Львов" забил. Ренан получил мяч вблизи штрафной соперников, вышел на ударную позицию и пробил. Однако мяч попал в штангу. Первым на добивании оказался Пернамбуко. Этот гол стал первым, который команда забила под руководством Мазяра. И прервал серию в 699 минут, когда игроки "Львова" не забивали.

Впоследствии команды обменялись опасными моментами. Однако если удар "горожанина" Приймака был неточен, то в противоположных ворот Братков только в прыжке головой сумел выбить мяч почти с линии собственных ворот.

На 78-й минуте на поле вышел Старенький. А уже через минуту имел возможность забить. Однако на этот раз Сарнавский выручил свою команду.

Ренан, который помог команде забить гол на 80-й минуте оставил "Львов" в меньшинстве. Он грубо сыграл против соперника, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче. А для «Львова» это изъятие в третьем матче подряд.

После этого "Львов" мог забить второй раз. Пробивал Богунов. Паст среагировал на удар низом, а уже партнеры подстраховали, выбив мяч на угловой. В ответ – очередная возможность отличиться у "Десны". На этот раз пробивал Артем Фаворот, а Сарнавский выдал невероятный сейв.

Матч так и закончился победой "Десны". Команда закрепляется на третьем месте. Зато "Львов" опускается на последнюю строчку турнирной таблицы.

Видеообзор матча Львов – Десна