ФК "Львов" начали покидать бразильцы

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ФК "Львов"
ФК "Львов"

ФК "Львов" вскоре расстанется с еще двумя бразильцами. Речь идет о полузащитнике Кауэ и Агусто Бруно да Силве. Их агенты работают над расторжением контрактов.

4 апреля Лукас Тейлор вернулся в "Палмейрас" в связи с окончанием срока аренды, а в ближайшее время из стана "сине-золотых" уедут еще два бразильских легионера, сообщает Betnews365.

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Да Силва присоединился к команде летом прошлого года и провел за клуб 12 матчей. Кауэ стал игроком львовского клуба в феврале, с тех пор сыграв 3 матча.

Отметим, что в случае ухода из "Львова" Да Силвы и Кауэ, в заявке клуба останутся еще 11 бразильцев.

Спорт 24 писал, что в 23 туре УПЛ "Мариуполь" одержал волевую победу над ФК "Львов" на выезде.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Львов
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