ФК "Львов" официально остался без главного тренера

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Юрий Бакалов
Юрий Бакалов / pfclviv.com

Главный тренер футбольного клуба "Львов" Юрий Бакалов покидает свою должность.

В понедельник, 8-го апреля, клуб и 53-летний специалист приняли решение расторгнуть контракт по согласию сторон.

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"Руководство, футболисты и персонал ПФК "Львов" благодарят Юрия Михайловича за плодотворное сотрудничество и желают ему дальнейших успехов на тренерской ниве!", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Бакалов возглавил ФК "Львов" летом 2018-го. Вместе с командой Бакалову удалось попасть в топ-6 чемпионата Украины, что позволяет бороться за места в еврокубках. Сейчас львовяне на 6-й позиции с 30 очками в активе.

В воскресенье, 7-го апреля, "Львов" проиграл "Заре" в четвертьфинале Кубка Украины и прекратил участие.

Также ФК "Львов" решил расстанется с двумя бразильцами. Речь идет о полузащитнике Кауэ и Агусто Бруно да Силве. Их агенты работают над расторжением контрактов.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Львов Новости Спорта
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