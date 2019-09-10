ФК "Львов" официально получил нового тренера

Бывший главный тренер "Горняка-Спорт" Владимир Мазяр возглавил команду элитного дивизиона ФК "Львов".

Об этом инфомирует пресс-служба "сине-золотых львов".

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41-летний специалист сменил на этом посту Богдана Блавацкого, который покинул львовский клуб по согласию сторон. Условия и сроки контракта с новым наставником "горожан" не разглашаются.

Руководство клуба представило Владимира Ивановича команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках.

Напомним, последним местом работы Мазяра был "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней Полтавской области. Специалист возглавлял команду с января 2019 года.

Богдан Блавацкий львовян возглавил в апреле нынешнего года, но новый сезон УПЛ ПФК "Львов" начал неудачно, набрав лишь 6 очков после 6 стартовых туров. Команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.