ФК "Львов" подписал еще двух бразильцев

ПФК "Львов" подписал контракты с двумя бразильскими футболистами – состав львовского клуба пополнили нападающий Филипе и защитник Клебер.

Соглашения Филипе и Клебера с "сине-золотыми львами" рассчитаны на пять лет. Филипе будет выступать за "Львов" под 77-м номером. 44-й номер достался Клеберу.

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Филипе (полное имя – Филипе Пахтманн) – 19-летний оттянутый форвард или нападающий. Играл только в бразильских клубах – "Имбитуба", "Санта Катарина" и "Флуминенсе".

Клеберу (полное имя – Клебер да Силва Гомеш) – 20 лет. Он центральный защитник. Но кроме бразильских клубов "Арагуина" и "Жувентус", выступал и за португальский "Фаренсе".

Стоит напомнить, что кроме Филипе и Клебера, в команде есть еще 10 игроков из Бразилии.