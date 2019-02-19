ФК "Львов" подписал трех бразильцев, один из них выступал за "Карпаты"

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ФК "Львов" подписал трех бразильцев, один из них выступал за "Карпаты"

Состав ПФК "Львов" пополнили три бразильских футболиста – нападающие Алваро и Шина, а также латераль Висенте. Новички заключили пятилетние соглашения с львовским клубом.

Висенте (полное имя – Висенте де Паула Мерседес) будет выступать за "Львов" под 32-м номером. Алваро (полное имя – Алваро Луис Тавареш Виейра) и Шина (полное имя – Рожерио Алвес дос Сантос) выбрали себе 16 и 97 номера соответственно.

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Однако если предыдущими клубами Висенте и Алваро были бразильские команды, то Шина уже имеет опыт выступлений в Украине. Нападающий в свое время выступал за другой львовский клуб "Карпаты".

Отметим, что на втором сборе "сине-золотых львов" в Турции Шина отметился голом в воротах румынской "Поли Тимишоары".

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Теги: Спорт Футбол ФК Львов Трансферы
Источник: 24 Канал
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