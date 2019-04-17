ФК "Львов" покинул еще один бразилец

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Аугусто Бруно да Силва
Аугусто Бруно да Силва / pfclviv.com

Атакующий полузащитник футбольного клуба "Львов" Аугусто Бруно да Силва больше не будет выступать за львовскую команду.

Руководство и игрок "сине-золотых львов" приняли решение о завершении сотрудничества по соглашению сторон.

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27-летний бразильский футболист перешел в "Львов" летом в 2018 году и за период выступлений за львовский клуб принял участие в 12 матчах "горожан" в чемпионате УПЛ и Кубка Украины.

Также ФК "Львов" решил расстанется с Кауе. Его агент работает над расторжением контракта.

Таким образом, в настоящее время за ФК "Львов" выступают 12 футболистов с бразильским паспортом. Еще девять игроков – украинцы.

Недавно в отставку с поста главного тренера "Львова" подал Юрий Бакалов. После этого львовскую команду возглавил Богдан Блавацкий.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Львов
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