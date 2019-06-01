ФК "Львов" покинуло два игрока

Футболисты Вадим Парамонов и Мурило Кадина оставили ФК "Львов"

Как говорится на сайте львовского клуба, футболисты и руководство команды "согласовали завершение сотрудничества по соглашению сторон".

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Вадим Парамонов сыграл полный сезон 2018/2019 за "Львов". 28-летний игрок был основным центральным защитником, принял участие в 26-ти матчах команды во всех турнирах и отличился забитым мячом в ворота "Мариуполя" (26 августа 2018, 2:2).

Мурило Кадина пополнил состав "Львова" этой зимой, и в течение весенней части сезона 22-летний хавбек сыграл в семи поединках "горожан" в Премьер-лиге.

Перед тем команду покинули Дмитрий Фатеев и Сергей Воронин.