ФК "Сумы" снимаются с чемпионата Первой лиги

Футбольный клуб "Сумы" снимается с участия соревнований Первой лиги. Соответствующую информацию озвучил президент "Сум" Сергей Ващенко.

Соответствующую информацию он разместил у себя в Instagram. Однако причин такого решения не объяснил.

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Официальный сайт футбольного клуба не работает. Поэтому подтверждения этой информации пока нет.

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Стоит отметить, что Ващенко назначили президентом "Сум" только в начале февраля 2019 года. До этого он работал на аналогичной должности в харьковском клубе "Кобра", который тоже снялся с участия с соревнований в Первой лиге. Поэтому в ПФЛ выступали против такого назначения.

Что касается "Сум", то по сообщению СМИ, у клуба немалые финансовые проблемы. Футболисты, выступавшие за команду в первой половине сезона, покинули клуб. Кроме того, "Сумы" подозревают в договорных матчах. Дело рассматривает Контрольно-дисциплинарный комитет.

Пока "Сумы" занимают 11-е место в Первой лиге (из 15 участников).

"Суммы" станут уже третьим клубом, который снялся с участия в соревнованиях. Кроме уже упомянутой "Кобры", выступления не продолжит и "Звезда" из Кропивницкого.