Флойд Мейвезер показал свой автопарк, Майбах, Феррари и семь Роллс-Ройсов: видео

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Флойд Мейвезер показал свой автопарк
Флойд Мейвезер показал свой автопарк / twitter.com

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер похвастался своим автопарком, который составляют дорогие автомобили.

Флойд показал свой Майбах, Феррари и семь Роллс-Ройсов.

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Мейвезер просит называть его "moneyman" – денежным человеком.

Кто такой Флойд Мейвезер?Бывший американский боксер, который провел 50 поединков и выиграл все. Мейевезер считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса. В 2005 году за бой Артуро Гатти он получил $3,2 млн, за поединок в 2007 году с Оскаром Де Ла Хойей – $25 млн. В 2007 году Мейвезер основал свою промоутерскую компанию, доходы от ее деятельности стабильно приносили ему $25-40 млн в год в течение следующих шести лет. В 2013 году он получил $70 млн за бой против Канело Алвареса. Также у боксера есть контракты с Hublot, Burger King и FanDuel, что приносит ему миллионы долларов ежегодно. По оценке Forbes, Мейвезер заработал около $30 млн за пределами ринга в течение своей карьеры, исключая инвестиционный доход.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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