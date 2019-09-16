Флойд Мейвезер сообщил, что проведет реванш с Пакьяо

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Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо / GETTY IMAGES

42-летний американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что занимается организацией выставочного боя против филиппинца Мэнни Пакьяо. Их бой должен состояться в Токио (Япония).

Пока Флойд не раскрывает детали потенциального поединка, в частности, сколько раундов будут боксировать спортсмены.

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Я "Денежный Мэй", и так будет всегда. Betrnk.com – моя команда в японском Токио. И, конечно же, я, Флойд "Money" Мейвезер. Прямо сейчас я работаю над тем, чтобы устроить в Токио выставочный бой Мейвезер – Пакьяо. Следите за новостями,
– сказал Мейвезер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayweather vs. Pacquiao exhibition Tokyo Japan coming soon Betrnk.com #TMT Japan

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Флойд и Мэнни в свое время уже боксировали. Их поединку предшествовали очень долгие переговоры продолжительностью около шести лет. Случались противоречия, из-за которых договоренности нельзя было достичь. Новые переговоры начались в конце 2014 года, а уже 20 февраля американский боксер официально объявил о том, что бой официально состоится.

2 мая 2015 года бой состоялся. На кону стояли титулы чемпиона WBO, WBC, WBA(Super), The Ring, а также первое место P4P. Победу единогласным решением судей одержал Флойд Мейвезер. Этот бой стал самым кассовым в истории бокса. Пакьяо не согласен с решением судей и требовал реванша.

Мейвезер – Пакьяо видеообзор боя

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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