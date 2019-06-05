Фонсека готовится разорвать контракт с "Шахтером", его агент летит договариваться с клубом

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека вскоре должен разорвать контракт с донецким клубом.

Марко Абреу, агент Паулу Фонсеки, вскоре прибудет в Украину, чтобы договориться с "Шахтером" о расторжении контракта, сообщает Sky Sport Italia.

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Менеджер надеется, что "горняки" согласятся бесплатно отпустить тренера в итальянскую "Рому".

Итальянские СМИ сообщают, что в контракте Паулу Фонсеки с донецким клубом есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества. Отступные за расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляют 5 миллионов евро.

Ранее итальянское издание Corrieredellosport сообщило, что Фонсека, который не скрывает желания попробовать свои силы в топ-лиге, требует гарантий от руководства "римлян". Паулу ожидает, что ему выделят достаточно времени на построение команды.

"Рома" завершила сезон лишь на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, работавший с "волками", решил покинуть клуб.

Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.