Фонсека может забрать в "Рому" лидера донецкого "Шахтера"

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Тайсон может перейти в "Рому"
Тайсон может перейти в "Рому" / ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить итальянскую "Рому", Но тренер может забрать с собой и некоторых "горняков",

"Рома" готова предложить Фонсеке контракт на 3 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Но тренер не планирует переезжать в Рим сам, а готов забрать с собой и капитана "Шахтера" Тайсона, сообщает Dailynews24.it.

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31-летний бразилец уже девятый год выступает в Украине. И не прочь переехать в более сильный чемпионат. Поэтому итальянская Серия А ему может подойти.

Однако, стоит отметить, что контракт у Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Так что "Роме" придется выкупать его у "горняков". Transfermarkt оценивает этот трансфер в 13 миллионов евро.

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Теги: Футбол Спорт Шахтер Рома
Источник: 24 канал
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