Фонсека покидает "Шахтер": стали известны новые детали перехода тренера

Португальский специалист Паулу Фонсека, который возглавляет донецкий "Шахтер" близок, чтобы возглавить итальянскую "Рому" с нового сезона. Специалист назвал свои условия перехода в римский клуб.

Фонсека, который не скрывает желания попробовать свои силы в топ-лиге, требует гарантий от руководства "римлян".

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Португалец надеется, что боссы "волков" выделят средства для построения конкурентоспособной команды, сообщает corrieredellosport.it.

Следовательно, Фонсека ожидает, что ему выделят достаточно времени на построение команды, а также не отправят в отставку за неудачные результаты.

По информации итальянского издания, главным элементом переезда португальца в Рим являются не деньги, а именно доверие руководства. Фонсека предлагают контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год, а также различные бонусы.

Кроме того, итальянские СМИ сообщают, что в контракте Паулу Фонсеки с донецким клубом есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества. Отступные за расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляют 5 миллионов евро.

"Рома" завершила сезон лишь на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, работавший с "волками", решил покинуть клуб.

Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.