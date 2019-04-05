Фонсека прокомментировал продажу легионера "Шахтера"

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Веллингтон Нем
Веллингтон Нем / shakhtar.com

Португальский наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал возможный трансфер бразильского футболиста Веллингтона Нема.

Фонсека дал интервью клубному сайту "Шахтера", в котором заявил, что Нем пока игрок донецкого клуба.

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На самом деле это только новости. Сейчас я знаю, что Нем в нашей команде. Он работает, и очень хорошо. Именно благодаря этому он имел возможность сыграть с "Александрией", где стал одной из определяющих фигур. Для меня важна только работа на тренировочном поле и в матчах, а не то, что пишут в Интернете. Пока футболисты находятся здесь, я рассчитываю абсолютно на всех,
– сказал Фонсека.

В то же время пока нет информации, какие клубы претендуют на бразильца Веллингтона Нема.

В матче против "Александрии" Нэм заработал пенальти, который реализовал Мораес, и "Шахтер" одержал минимальную победу.

В этом сезоне Веллингтон Нем не является основным игроком "Шахтера". Во всех турнирах бразилец сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Теги: Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы
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