Фонсека решил осуществить неожиданный шаг, чтобы возглавить "Рому"
Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека готов за собственные средства покинуть донецкий клуб.
Итальянские СМИ сообщают, что в контракте Паулу Фонсеки с донецким клубом есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества. Отступные за расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляют 5 миллионов евро.
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"Рома" вроде надеется, что руководство "Шахтера" согласится отпустить Фонсеку бесплатно. Также в СМИ сообщалось, что Фонсека вроде бы заключил джентльменское соглашение с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, что тот отпустит его в случае хорошего предложения от топ-клуба.
В то же время итальянский журналист Джованни Капуано сообщает в Twitter, что Фонсека готов выплатить часть от общей суммы отступных, которые чемпион Украины может требовать от "Ромы".
"Рома" завершила сезон только на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, который работал с "волками", решил покинуть клуб.
Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.