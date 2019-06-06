Фонсека решил осуществить неожиданный шаг, чтобы возглавить "Рому"

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека готов за собственные средства покинуть донецкий клуб.

Итальянские СМИ сообщают, что в контракте Паулу Фонсеки с донецким клубом есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества. Отступные за расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляют 5 миллионов евро.

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"Рома" вроде надеется, что руководство "Шахтера" согласится отпустить Фонсеку бесплатно. Также в СМИ сообщалось, что Фонсека вроде бы заключил джентльменское соглашение с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, что тот отпустит его в случае хорошего предложения от топ-клуба.

В то же время итальянский журналист Джованни Капуано сообщает в Twitter, что Фонсека готов выплатить часть от общей суммы отступных, которые чемпион Украины может требовать от "Ромы".

"Рома" завершила сезон только на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, который работал с "волками", решил покинуть клуб.

Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Трансферы Шахтер
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