Фонсека возглавит "Рому" на следующей неделе, – La Gazzetta dello Sport
Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport рассказало на своих страницах подробности перехода наставника "Шахтера" в итальянскую "Рому".
Фонсека на следующей неделе уладит последние детали своего перехода в "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Уже во вторник португалец проведет встречу в Лондоне с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой, на которой будет также присутствовать экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти.
Если тренер уладит все детали, то может быть официально объявлен наставником "волков" до следующих выходных.
Ранее португальский специалист успел прокомментировать потенциальное подписание контракта с итальянской "Ромой". В комментарии Corriere dello Sport Фонсека заявил, что счастлив, что может вылететь в Рим.
"Роме" удалось снизить отступные за Фонсеку, которые требовал "Шахтер". "Горняки" хотели за своего тренера 5 миллионов евро. Но стороны сошлись на 2 миллионах евро. При этом сообщалось, что Фонсека готов сам заплатить часть из этих средств.
Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году. За три года во главе донецкого клуба он трижды выиграл чемпионат Украины, а также три Кубка Украины. Еще один раз его команда получила Суперкубок Украины.
Зато "Рома" завершила сезон лишь на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, работавший с "волками", решил покинуть клуб.